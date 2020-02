Dresden

Forum mit Bischofskandidaten: Werbung für Versöhnung

03.02.2020, 21:25 Uhr | dpa

Andreas Beuchel, (l-r), Superintendent in Meißen, Ulrike Weyer, Superintendentin in Plauen, und Tobias Bilz, Oberlandeskirchenrat. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Gut vier Wochen vor der Bischofswahl in der sächsischen Landeskirche haben sich die drei Kandidaten am Montagabend in Dresden erstmals öffentlich vorgestellt. Die Superintendenten Andreas Beuchel (56) aus Meißen und Ulrike Weyer (46) aus Plauen (Vogtland) sowie Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz (55) sprachen sich angesichts der kircheninternen Polarisierung in der Debatte um den bisherigen Landesbischof Carsten Rentzing für eine ehrliche und offene Aufarbeitung aus.

"Wir sind eine vielfältige Landeskirche mit verschiedensten Prägungen, wir müssen genau hinschauen und uns mit dem Konflikt beschäftigen", sagte der frühere Landesjugendpfarrer Bilz. Er mahnte zum Verzicht darauf, "den jeweils Anderen anzuklagen und Buße zu verlangen" für Gemeinschaft. Beuchel, früher Rundfunkbeauftragter der Landeskirche, warb dafür, vom Glauben aus zu diskutieren. "Wir müssen uns unserer Grundlage klar sein und dann die Kommunikation innen wie nach außen verbessern".

Vorwürfe und Schubladendenken seien kontraproduktiv, sagte Weyer. Es gelte auf der Basis von Glauben, Versöhnung und Vergebung zu leben und mit dem Anderen Frieden zu schließen, auch wenn der eine andere Meinung habe. Eine heftige öffentliche Debatte um die Vergangenheit und die Person des bisherigen Landesbischofs Carsten Rentzing, der sein Amt im November 2019 abgab, hatte zu Auseinandersetzungen zwischen Konservativen und Liberalen innerhalb der Landeskirche geführt.

Der als erzkonservativ geltende Pfarrer war wegen seiner Mitgliedschaft in einer schlagenden Verbindung, von ihm als Student verfasster Texte in einer rechten Zeitschrift und einer Rede in der "Bibliothek des Konservatismus" umstritten und auch öffentlich unter Druck geraten.