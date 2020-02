Radeburg

Sachsens Karnevalisten rüsten sich für tolle Tage

20.02.2020, 05:56 Uhr | dpa

Für Sachsens Karnevalisten steht der Höhepunkt der Saison an. Zehntausende Schaulustige werden wieder bei den Umzügen erwartet. Sachsens größte Karnevalsparty ist der "Rabu", wie der Karneval in Radeburg nahe Dresden genannt wird - Motive politischer Ereignisse sind dort auf den Wagen nach Ankündigung der Organisatoren nicht beliebt. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Menschen damit nicht belästigt werden wollen. Sie sind von Politik genervt", sagte der Vorsitzende des Radeburger Carnevals-Clubs, Olaf Häßlich.

Der etwa dreistündige Umzug am Karnevalssonntag (23.2.) durch die Stadt mit rund 7300 Einwohnern lockt alljährlich bis zu 50 000 Besucher aus der gesamten Region an den Straßenrand. In Leipzig rechnen die Organisatoren mit etwa 30 Motivwagen und rund 10 000 froh gestimmten Zuschauern in der Innenstadt.