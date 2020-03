Chemnitz

Einbrecher verletzt Hausbewohner

01.03.2020, 10:40 Uhr | dpa

Ein Einbrecher hat in Chemnitz einen Hausbewohner bei einer Rangelei verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das 63 Jahre alte Opfer am Samstag vermutlich von einem Werkzeug getroffen, so dass der Mann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der 63-Jährige hatte zuvor verdächtige Geräusche auf dem Dachboden gehört und dort zwei Einbrecher ertappt. Als er einen der Männer festhalten wollte, kam es zu der Auseinandersetzung. Beide Täter flüchteten aus dem Mehrfamilienhaus.