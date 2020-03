Chemnitz

Tuberkulosefall an Chemnitzer Kita

06.03.2020, 10:13 Uhr | dpa

Ein Kind an einer Chemnitzer Kita ist an Tuberkulose erkrankt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wurde die Krankheit vor kurzem festgestellt. Das Kind werde derzeit stationär in einem Krankenhaus behandelt. Das Gesundheitsamt kläre nun gemeinsam mit dem Jugendamt, ob sich noch weitere Menschen angesteckt haben.

Die Kita bleibe weiterhin geöffnet, so die Stadt. Die Eltern der Kinder würden in der Kita mit einem Aushang informiert, zudem soll es Anfang kommender Woche einen Elternabend geben. In der Kita werden etwa 95 Kindern in fünf Gruppen von 15 Erzieherinnen und Erziehern betreut.

Eine Übertragung der durch Bakterien ausgelösten Krankheit Tuberkulose findet nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) über Tröpfchen in der Luft statt. Erkrankte leiden unter Kraftlosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme oder anhaltendem Husten.