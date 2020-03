Chemnitz

Mitten in Corona-Krise: Arbeitsmarktdaten für März

31.03.2020, 01:23 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Sachsen gibt heute in Chemnitz die Arbeitsmarktzahlen für den März bekannt. Die Zahlen wurden am 12. März erhoben - noch vor den Ausgangsbeschränkungen mit massivem Einfluss auf die Wirtschaft und damit auch auf den Arbeitsmarkt. Sicher ist allerdings bereits, dass die Kurzarbeit deutlich angestiegen ist. Daten zu dem Thema werden am Nachmittag erwartet.

Im Februar war nach der überwundenen Winterflaute die Zahl der Erwerbslosen noch auf knapp unter 120 000 gesunken. Die Arbeitslosenquote hatte 5,6 Prozent Betragen. Im März 2019 waren bei einer Quote von 5,8 Prozent 123 500 Männer und Frauen in Sachsen arbeitslos gemeldet.