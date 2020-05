Chemnitz

Chemnitz: Cannabiszucht in der Abstellkammer

15.05.2020, 14:21 Uhr | dpa

In einer Wohnung in Chemnitz hat die Polizei zwölf bis zu zwei Meter große Cannabispflanzen gefunden. Unter anderem sei in einer Abstellkammer ein Aufzuchtzelt mit entsprechendem Equipment eingerichtet gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen die beiden 32 Jahre alten Mieter, einen Mann und eine Frau, werde wegen des Anbaus von und des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.