Chemnitz

Diebe stehlen in Chemnitz Dixi-Toilette von Baustelle

12.06.2020, 13:55 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Chemnitz eine mobile Toilette gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Dixi-Klo zwischen dem 21. und 24. Mai von einer Baustelle entwendet. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die in der Zeit im Umfeld der Baustelle einen Lkw oder Kleinlaster gesehen haben, auf dem eine blau-weiße Toilette mit der Aufschrift "Toi Toi" verladen war. Der Wert des Diebesgutes wurde mit 600 Euro angegeben.