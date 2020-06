Chemnitz

Motorradfahrerin bei Sturz auf Autobahn schwer verletzt

13.06.2020, 10:49 Uhr | dpa

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Chemnitz ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die 41-Jährige am Freitag mit ihrer Maschine beim Autobahnwechsel von der A72 zur A4 in Richtung Dresden vermutlich wegen eines Fahrfehlers gestürzt. Anschließend habe sie sich mehrfach überschlagen. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 1500 Euro.