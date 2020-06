Chemnitz

Widerstand gegen Warenhaus-Schließung: Menschenkette geplant

23.06.2020, 16:04 Uhr | dpa

In Chemnitz formiert sich Widerstand gegen die angekündigte Schließung des Innenstadt-Warenhauses Galeria Karstadt Kaufhof. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) kündigte an, die Landesregierung um Unterstützung zu bitten. Es gebe einen direkten Kontakt zu Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), sagte sie am Dienstag. Man müsse auf der Ebene der Landesregierung tätig werden. "Das machen andere Länder auch", sagte Ludwig. Das Kabinett tage kommende Woche in Chemnitz und das Thema Galeria müsse dann ein Teil der Tagung sein.

Die 150 Mitarbeiter des Warenhauses hätten nach der Nachricht von der Schließung am Freitag von Schockstarre inzwischen in den Kampfmodus umgeschaltet, sagte die stellvertretende Betriebsratschefin Silke Arnold. "Wir können unsere Filiale nicht einfach so den Bach runtergehen lassen." Bei einer Unterschriftensammlung bereits seien tausende Unterschriften zusammen gekommen. Am Freitag ist als Zeichen des Protests eine von den Mitarbeitern und ihren Familien organisierte Menschenkette auf dem Markt geplant.

Das gläserne Kaufhaus in Chemnitz ist von Star-Architekt Helmut Jahn entworfen und 2001 eröffnet worden. Nach Angaben von Ludwig rangiert die Filiale wirtschaftlich im Mittelfeld aller Häuser des Konzerns. Dies spräche ebenso für den Erhalt wie auch das große Einzugsgebiet von 500 000 Menschen durch die direkte Nahverkehrsanbindung ans Umland. Der Mietvertrag für das Haus ist erst Ende vorigen Jahres bis 2029 verlängert worden. Laut Ludwig hat der Vermieter Bereitschaft zum Weitermachen signalisiert.

Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) hatte am vorigen Freitag angekündigt, 62 von 172 Filialen zu schließen.