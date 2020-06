Chemnitz

Sachsen mit Vier-Stufen-Plan bei Coronavirus-Ausbruch

30.06.2020, 17:29 Uhr | dpa

Sachsen hat die Maßnahmenpläne für einen Coronavirus-Ausbruch mit einem Vier-Stufen-Plan konkretisiert. Künftig soll bereits ab einer Zahl von 20 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100 000 Einwohner ein Vorwarnsystem ausgelöst werden. "Da wir es zukünftig mit lokalen Ausbrüchen zu tun haben werden, haben wir uns zu diesem Strategiewechsel von einem landeseinheitlichen Vorgehen hin zu regionalen oder lokalen Maßnahmen in Abhängigkeit der 7-Tagesinzidenzen entschieden", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Chemnitz.

Ab 35 neuen Fällen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen greifen danach die ersten Einschränkungen. Dann können Beschränkungen wie die Absage von Veranstaltungen oder die Sperrung von Plätzen gelten. Zugleich wird der Kreis der Personen erweitert, die auf das Coronavirus getestet werden können.

Bei einem Inzidenzwert von 50 neuen Fällen ist dem Plan zufolge "der absolute Ernstfall erreicht", wie es vom Gesundheitsministerium heißt. Dann werden zur Unterbrechung der Infektionsketten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Kontaktverbote oder Einschränkungen des öffentlichen Lebens angeordnet. Überdies kann es dann zu großräumigen Schließungen von Einrichtungen kommen. Ein Corona-Test wird für bestimmte Berufs- und Bevölkerungsgruppen verpflichtend. Unter 20 Infektionen als Phase 0 werden keine Maßnahmen ergriffen.

Für die in den einzelnen Stufenphasen nötigen freiwilligen und verpflichtenden Testungen stellt der Freistaat rund 20 Millionen Euro zur Verfügung.