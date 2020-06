Chemnitz

Trotz Corona: Weindorf in Chemnitz findet statt

30.06.2020, 21:50 Uhr | dpa

In Chemnitz wird es trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das alljährliche Weinfest in der Innenstadt geben. Das Weindorf wird am 24. Juli eröffnet, teilte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig am Dienstagabend bei einem Bürgerdialog im Staatlichen Museum für Archäologie (smac) mit. "Wir probieren das jetzt", sagte die SPD-Politikerin. Es sei zwar ein Risiko, aber es gehe auch darum, Erfahrungen zu sammeln. "Wir wollen alles versuchen, was möglich ist - mit dem entsprechenden Abstand", sagte Ludwig. Laut Internetseite des Veranstalters soll das 31. Weindorf bis zum 16. August dauern.

Bei dem "Sachsengespräch" genannten Bürgerdialog begrüßte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dass das Weinfest stattfindet. "Chemnitz geht voran. Darüber freue ich mich", sagte der Regierungschef. Er wolle das Fest auch selbst besuchen.

Zugleich kündigte Kretschmer an, dass es vom 17. Juli an auch wieder Volksfeste geben solle. "Wir werden am 17. Juli eine neue Rechtsverordnung machen, die uns über den Sommer bringt", sagte der Ministerpräsident. Es solle dann wieder so etwas wie Jahrmärkte geben, sagte der Regierungschef. "Wir machen das bewusst, um auch für Weihnachtsmärkte zu lernen", betonte er. Und weiter: "Wir müssen jetzt Perspektiven entwickeln, eine gewisse Hoffnung geben."