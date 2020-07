Chemnitz

Männer spielen Überfall: Polizeieinsatz wegen Videodreh

26.07.2020, 12:33 Uhr | dpa

Fünf Männer haben am Samstagabend in Chemnitz einen Raubüberfall nachgespielt und sich dabei mit einer Videokamera filmen lassen. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatte eine Zeugin die Beamten informiert. Die Männer im Alter von 25 bis 35 Jahren hatten mit ihren Autos eine Straße blockiert, waren dann vermummt und bewaffnet aus dem Auto gestiegen und später wieder weggefahren. Die Polizei konnte sie kurz darauf stellen. Bei der Kontrolle fanden die Beamten unter anderem drei Schreckschusswaffen und eine Kamera. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung. Zwei Beteiligte müssen sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.