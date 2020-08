Chemnitz

Basketball: Niners Chemnitz verpflichten Shannon Bogues

04.08.2020, 14:01 Uhr | dpa

Die Niners Chemnitz haben für ihre erste Saison in der Basketball-Bundesliga Shannon Bogues verpflichtet. Der 23 Jahre alte Amerikaner wechselt von Wisconsin Herd nach Sachsen und kann auf beiden Guard-Positionen eingesetzt werden. Mit Bogues umfasst der Chemnitzer Profikader nun zwölf Akteure. Bis zum offiziellen Auftakt der Saisonvorbereitung Anfang September soll noch ein talentierter Spieler für die große Flügelposition hinzukommen. "Damit wäre das Team dann komplett und wir hoffen, daraus eine schlagkräftige Einheit formen zu können", sagte Trainer Rodrigo Pastore in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.

Der 1,90 Meter große und 88 Kilogramm schwere Bogues wuchs in Texas auf. Über seine komplette College- und Profikarriere hinweg kommt Bogues auf 172 Einsätze mit durchschnittlich 28 Minuten Spielzeit.