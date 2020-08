Chemnitz

Projekt: Duale Berufsausbildung für behinderte Menschen

04.08.2020, 14:31 Uhr | dpa

Duale Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung: Mit einem bundesweit einmaligen Qualifizierungsprojekt will Sachsen neue Wege bei der Inklusion gehen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren können Menschen mit Handicap mithilfe von 93 sogenannten Praxisbausteinen einen anerkannten Berufsabschluss machen.

Sich einbringen, etwas leisten, Wertschätzung am Arbeitsplatz erfahren - das sei für Menschen mit Beeinträchtigungen ebenso wichtig wie für alle anderen, sagte der Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, bei einem Besuch in den Partner-Werkstätten Chemnitz. Die Einrichtung der Stadtmission Chemnitz gehört zu den sachsenweit mehr als 30 Werkstätten, die sich bereits an dem Projekt beteiligen.