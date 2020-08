Chemnitz

Zahl neuankommender Flüchtlinge in Sachsen weiter rückläufig

25.08.2020, 06:12 Uhr | dpa

Die Zahl neuankommender Flüchtlinge in Sachsen ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Nach Angaben der Landesdirektion Sachsen kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 1589 Asylsuchende in den Freistaat. Im ersten Halbjahr 2019 waren es noch 3149, bis zum Jahresende dann 6645. Für das Jahr 2018 lauten die Zahlen 4554 (Halbjahr) und 8828 (Jahresende). Den Höchststand hatte es 2015 mit rund 69 900 gegeben. In den beiden Folgejahren sank die Zahl auf 14 860 beziehungsweise 9183. Ende Juni lebten den Angaben nach 21 626 Asylbewerber in Sachsen, 13 781 sind zur Ausreise verpflichtet.

Stark verändert hat sich auch die Rangfolge der Herkunftsländer von Geflüchteten. Im ersten Halbjahr 2020 kamen die meisten von ihnen aus Venezuela (334), gefolgt von Syrien (199), Georgien (157) und dem Libanon (98). Im Vergleichszeitraum 2019 stammten die meisten Asylbewerber in Sachsen noch aus Georgien (329) vor Venezuela (300) und Syrien (269). 2018 lautete die Reihenfolge Syrien, Georgien und Libyen.