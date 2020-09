Chemnitz

Mehr als 4600 Pokal-Tickets: Chemnitz startet Vorverkauf

07.09.2020, 19:05 Uhr | dpa

Eine Woche nach der Genehmigung durch das Gesundheitsamt beginnt der Fußball-Regionallist Chemnitzer mit dem Verkauf der mehr als 4600 Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten TSG Hoffenheim 1899. Wie der Verein am Montag mitteilte, sollen Mitglieder und Sponsoren zunächst ein Vorkaufsrecht haben, ehe von Mittwoch an der freie Verkauf auch für Nicht-Mitglieder startet. Nach der Genehmigung des Hygienekonzepts durch das Ordnungs- und Gesundheitsamt dürfen 4632 Fans die Heimspiele im Stadion verfolgen. Der Chemnitzer FC empfängt Hoffenheim zum Erstrundenspiele am 13. September (15.30 Uhr) im Stadion an der Gellertstraße.