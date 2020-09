Chemnitz

Stehplätze für CFC-Pokalspiel gegen Hoffenheim ausverkauft

10.09.2020, 09:42 Uhr | dpa

Für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen dem Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC und der TSG 1899 Hoffenheim sind bereits alle rund 1000 Karten für den Stehplatzbereich vergriffen. Das bestätigte CFC-Pressesprecher Steffen Wunderlich am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Nach der Genehmigung des Hygienekonzepts durch das Ordnungs- und Gesundheitsamt der Stadt sind 4632 Zuschauer für die Partie am Sonntag im Stadion an der Gellerstraße zugelassen. Etwa 2100 Tickets stehen im Vorverkauf noch zur Verfügung.