Chemnitz

Studie: Deutschland wird Hotspot bei der E-Auto-Produktion

10.09.2020, 13:11 Uhr | dpa

Kurz nach dem Auto-Gipfel in Berlin haben sächsische Branchenvertreter über die Zukunft der Automobilindustrie im Freistaat diskutiert. "Wir müssen aufpassen, dass wir den Transformationsprozess nicht auf die Frage des Antriebs reduzieren", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag in Chemnitz. Anstatt weiter ideologische Debatten um Vor- und Nachteile von Elektroautos zu führen, müssten sich nach den Autoherstellern nun auch die Zulieferer voll und ganz auf die Transformation einlassen.

Eine neue Studie zeichnet ein positives Bild für die Branche: Demnach wird bis 2025 jeder vierte in Europa gebaute Pkw ein Stromer sein. Von den mehr als zwei Millionen Autos sollen mehr als die Hälfte in Deutschland produziert werden. 2019 waren es den Angaben zufolge europaweit 276 500 Fahrzeuge. Für die Untersuchung hat das Chemnitz Automotive Institute in Zusammenarbeit mit den Branchennetzwerken Automobilzulieferer Sachsen (AMZ) und automotive thüringen die Strategien der großen Autobauer analysiert.

Demnach wird Volkswagen Tesla und Renault noch dieses Jahr als E-Marktführer in Europa ablösen, erläuterte Institutsleiter Werner Olle. VW ist mit dem Umbau seines Zwickauer Werks zur ersten E-Auto-Fabrik in den letzten Zügen. Am Freitag soll die Auslieferung des ersten vollelektrischen Serienfahrzeugs ID.3 an die ersten Kunden starten.