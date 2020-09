Chemnitz

Volkshochschulverband rechnet wegen Corona mit Verlusten

12.09.2020, 08:40 Uhr | dpa

Den Volkshochschulen in Sachsen droht durch die Corona-Pandemie eine wirtschaftliche Schieflage. Es müsse mit deutlichen Einnahmeverlusten gerechnet werden, sagte der Geschäftsführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes, Ulrich Klemm, in Chemnitz. Das Kultusministerium habe zwar mit "Ausfallmitteln" einen Teil der bisherigen Verluste übernommen, so dass im ersten Halbjahr "keine unmittelbar existenzgefährdende Situation" eingetreten sei. Im zweiten Halbjahr sowie 2021 gebe es jedoch "viele finanzielle und strukturelle Unsicherheiten". Es werde auch 2021 zu Ausfällen kommen, weitere finanziellen Hilfen seien notwendig.