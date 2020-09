Chemnitz

Chemnitz und Zwickau wählen am Sonntag neue Rathausspitze

17.09.2020, 06:02 Uhr | dpa

In Chemnitz und Zwickau sind die Menschen am Sonntag aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Die beiden Oberbürgermeisterinnen Barbara Ludwig und Pia Findeiß (beide SPD) verabschieden sich nach 14 beziehungsweise 12 Jahren von der Stadtspitze. In Chemnitz treten zwei Frauen und sieben Männer als Bewerber um die Nachfolge Ludwigs an. In Zwickau kandidieren drei Frauen und zwei Männer nach dem vorzeitigen Rückzug von Amtsinhaberin Findeiß.

Beide Städte sollten ursprünglich schon im Juni wählen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren jedoch beide Wahlen verschoben worden. Sollte im ersten Wahlgang kein Bewerber die absolute Mehrheit erhalten, gibt es am 11. Oktober in beiden Städten einen zweiten Wahlgang.