Chemnitz

Hutfestival bringt Straßenkunst auf Tour

09.10.2020, 06:07 Uhr | dpa

Nach der coronabedingten Absage im Frühjahr geht das Chemnitzer Hutfestival nun bis Sonntag auf Tour und schafft Straßenkünstlern auch im Umland eine Bühne. Geboten werde ein Programm von Jonglage über Comedy von Seiltanz bis Marionettenspiel, teilten die Organisatoren mit. Dazu sind sechs Fahrzeuge unterwegs, die etwa in Mittweida, Annaberg-Buchholz, Zwönitz und Zwickau Station machen. Los geht es diesen Freitag jeweils 11.00 Uhr auf dem Marktplatz Burkhardtsdorf und dem Sportforum in Hainichen sowie in Chemnitz in der Innenstadt, in Schloßchemnitz sowie dem Lutherviertel.

Vor Ort sollen jeweils 30 bis 60 Minuten Straßenkunst aus dem Hut gezaubert werden. Für die Zuschauer ist dies gratis. Höhepunkt ist eine Show am Samstagabend in der Chemnitzer Stadthalle, die von dem Entertainer und Clown Conrad Edwin Wawra moderiert wird. Diese kostet Eintritt.

Das Festival war 2018 zum 875. Jubiläum der Stadt Chemnitz ins Leben gerufen worden. Voriges Jahr habe es rund 60 000 Besucher angelockt, sagte Yvonne Buchheim von der Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH.