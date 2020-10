Chemnitz

Fachleute beraten über Zukunft der Wasserstofftechnologie

15.10.2020, 05:39 Uhr | dpa

Bei einer Konferenz in Chemnitz wollen Fachleute heute über die Zukunft der Wasserstofftechnologie in Sachsen beraten. Dazu werden mehr als 200 Teilnehmer erwartet. Derzeit wird in Sachsen eine Wasserstoffstrategie erarbeitet. Die Regierung von CDU, SPD und Grünen plant laut Koalitionsvertrag den Aufbau einer Wasserstoffindustrie "entlang der gesamten Wertschöpfungskette". Damit soll der Strukturwandel gefördert werden. "Wir wollen dabei sicherstellen, dass vorrangig Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zur Anwendung kommt", heißt es.