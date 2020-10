Chemnitz

Filmfestival "Schlingel" geht mit Preisverleihung zu Ende

16.10.2020, 17:48 Uhr | dpa

Zum Abschluss des Kinderfilmfestivals "Schlingel" werden heute in Chemnitz die Hauptpreise vergeben. Wegen der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen wurde die Gala allerdings fast komplett ins Internet verlegt. Interessierte können die Veranstaltung dort live verfolgen. Die Gewinner der einzelnen Wettbewerbe wurden in den vergangenen Tagen von Fach- und Kinderjurys gekürt. Dazu gehört etwa der mit 12 500 Euro dotierte Europäische Kinderfilmpreis.

Insgesamt wurden in der zurückliegenden Woche rund 260 Kinder- und Jugendfilme aus aller Welt in Chemnitz und Zwickau präsentiert. Darunter waren mehrere Uraufführungen und Filme, die erstmals in Deutschland gezeigt wurden. Auch diesen Samstag stehen noch mehrere Filmvorführungen auf dem Programm. Coronabedingt konnten dieses Jahr allerdings viele Filmschaffende nicht nach Sachsen kommen und wurden digital zu Filmgesprächen zugeschaltet.