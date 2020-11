Chemnitz

Abgeordnete: Chemnitz braucht bessere Bahnanbindung

04.11.2020, 15:57 Uhr | dpa

Nach der Nominierung von Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025 dringen mehrere Bundestagsabgeordnete auf eine bessere Anbindung der Stadt an den Bahnfernverkehr. Die derzeitige Situation sei "unhaltbar", schreiben sie in gemeinsamen Briefen an Bahnchef Richard Lutz und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). "Die Stadt und der Freistaat Sachsen brauchen die Verlängerung der IC-Linie 17 bis Chemnitz, jetzt!" Dabei geht es um die Verbindung Rostock-Berlin-Dresden.

Ziel müsse sein, bis zum Sommerfahrplan 2022 ein attraktives Angebot für Bahnreisende und Besucher aus aller Welt nach Chemnitz zu schaffen. Dazu müsse auch der Ausbau der Strecke Chemnitz-Leipzig sowie Ausbau und Elektrifizierung der Strecke Weimar-Gera-Gößnitz beschleunigt werden, hieß es.

Unterzeichner der am Mittwoch veröffentlichten Briefe sind die Bundestagsabgeordneten Frank Heinrich (CDU), Frank Müller-Rosentritt (FDP), Michael Leutert (Linke) und Detlef Müller (SPD).