Chemnitz

Jugendliche feiern Party trotz Corona-Beschränkungen

15.11.2020, 12:29 Uhr | dpa

Dutzende Jugendliche haben in Chemnitz trotz strenger Corona-Beschränkungen eine Party gefeiert. Die Polizei war am Freitagabend zu einem Gebäude gerufen worden, vor dem zahlreiche junge Menschen versammelt waren und sich unter anderem nicht an die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln hielten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten seien Dutzende Jugendliche geflüchtet, 13 konnten jedoch gestellt werden. Sie erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen Sachsens Corona-Schutz-Verordnung.