Chemnitz

Mutmaßlicher Mitläufer von "Revolution Chemnitz": Prozess

23.11.2020, 01:18 Uhr | dpa

Ein Überfall auf Parkbesucher durch mutmaßliche Mitläufer der rechtsextremen Terrorvereinigung "Revolution Chemnitz" beschäftigt heute (9.00 Uhr) erneut die Justiz. Die sechs jungen Männer waren im Juni vom Amtsgericht wegen Landfriedensbruchs zu Haftstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr verurteilt worden. Eine Bewährung sei nicht infrage gekommen, weil das Gericht nicht gewillt sei, dass wieder Angst und Schrecken verbreitet würden, hatte der Vorsitzende Richter damals erklärt. Dagegen haben die Verurteilten Berufung eingelegt.

Die Männer sollen sich als Bürgerwehr aufgespielt und Mitte September 2018 nach der Teilnahme an einer Demonstration mehrere Menschen an der Schlossteichinsel bedrängt haben. Dabei sollen sie mit Flaschen und Quarzhandschuhen bewaffnet gewesen sein. Ein Zeuge soll nach Gerichtsangaben von einer Flasche am Kopf getroffen worden sein und dadurch eine Platzwunde erlitten haben. Für die Berufungsverhandlung sind weitere Termine bis Mitte Dezember geplant.