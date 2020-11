Chemnitz

Niners Chemnitz mehrere Wochen ohne Center Stanic

28.11.2020, 11:30 Uhr | dpa

Filip Stanic von den EWE Baskets in Aktion (r), hier gegen Landry Nnoko von Alba. Foto: Ulf Duda/fotoduda.de/BBL/Pool/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz muss in den kommenden Wochen auf Center Filip Stanic verzichten. Wie die "Freie Presse" (Samstag) berichtet, laboriert der 22-Jährige an einem Muskelbündelriss im Oberschenkel. Die Verletzung hat sich Stanic im ersten Saisonspiel der Sachsen in Bamberg zugezogen. "Ich komme stärker wieder zurück. Dafür werde ich, sobald es die Verletzung zulässt, alles tun", sagte Stanic.