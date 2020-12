Chemnitz

Ehefrau erstochen? Aussage des Angeklagten erwartet

01.12.2020, 03:13 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Freiberg wird heute (11.00 Uhr) die Aussage des angeklagten Ehemanns erwartet. Dem 39 Jahre alten, fünffachen Familienvater wird Totschlag vorgeworfen. Sein Anwalt hatte zum Prozessauftakt am Landgericht Chemnitz Mitte November eine "umfassende Erklärung" angekündigt. Zudem werde sein Mandant Fragen beantworten.

Die Eheleute stammen aus Afghanistan. Laut Anklage soll der Mann am Abend des 19. Mai mindestens sieben Mal im Hausflur eines Mehrfamilienhaus in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) auf seine Frau eingestochen haben. Die Frau starb. In früheren Vernehmungen soll der 39-Jährige die Tat bestritten und behauptet haben, seine Frau habe sich selbst verletzt.