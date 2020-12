Chemnitz

Carport in Flammen: Polizei geht von Brandstiftung aus

06.12.2020, 12:56 Uhr | dpa

Beim Brand eines Carports im Chemnitzer Stadtteil Altendorf sind zwei Autos, ein Motorrad und ein Kleintransporter beschädigt worden. Nach Untersuchungen von Experten wird von Brandstiftung ausgegangen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie suchte weiter nach Zeugen, die in der Nacht zu Samstag am Brandort selbst oder dessen Umgebung verdächtige Menschen oder Fahrzeuge gesehen haben. Die Flammen waren auch auf eine Hecke und einen Lichtmast übergegangen und hatten ein Wohnhaus beschädigt. Die Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit, so dass niemand verletzt wurde. Zur Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht.