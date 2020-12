Chemnitz

Hunderte Bauern bei Protest-Korsos unterwegs: Staus drohen

11.12.2020, 02:31 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern drohen Staus im Berufsverkehr: Hunderte Landwirte sind am Freitagmorgen mit Traktoren und Großmaschinen zu mehreren Protestkorsos gestartet. Mit mehr als 110 Fahrzeugen setzte sich der erste Zug in Kobrow (Landkreis Rostock) in Bewegung, der Richtung Rostock fuhr. Weitere Konvois starteten auf der Bundesstraße 104 in Chemnitz Richtung Neubrandenburg und in Greifswald, wo die demonstrierenden Bauern nach Stralsund und zurück fahren wollten. Die mehr als einen Kilometer langen Trecks können nicht überholt werden.

Mit der Aktion wollen die Landwirte gegen immer schärfere Umweltstandards zu ihren Lasten und "ruinöse Lebensmittelpreise" protestieren. Der Bauernverband kritisiert vor allem die geplante Düngeverordnung des Landes, wonach Bauern in einigen Regionen den Pflanzen nur noch 80 Prozent ihres Nährstoffbedarfs geben sollen. Höhepunkt soll ein Korso in Schwerin sein, wo der Bauernverband und die Initiative "Land schafft Verbindung" am Landtag eine Petition übergeben wollen.