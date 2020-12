Chemnitz

Sechste Saisonniederlage für Niners Chemnitz gegen Würzburg

13.12.2020, 08:39 Uhr | dpa

Die Niners Chemnitz haben auch ihr sechstes Saisonspiel in der Basketball-Bundesliga verloren. Der Aufsteiger unterlag am Samstagabend in eigener Halle s.Oliver Würzburg mit 67:76 (31:40) und bleibt somit Tabellenletzter. Beste Werfer im Team von Trainer Rodrigo Pastore waren Isiaha Mike (18 Punkte) und Marcus Thornton (15).

Die Niners agierten zu Beginn des Spiels sehr nervös. Mehrere Ballverluste und Fehlwürfe führten zu einem 0:10-Rückstand nach fünf Minuten. Bereits gegen Ende des ersten Viertels kämpften sich die Sachsen aber wieder heran. In der 13. Minute gelang Thornton mit einem Dreipunkt-Wurf der Ausgleich zum 22:22. Anschließend stieg bei den Chemnitzern allerdings wieder die Fehlerquote, so dass das Pastore-Team mit neun Punkten Rückstand in die Pause ging.

Im dritten Viertel konnten die Würzburger ihren Vorsprung phasenweise auf 22 Zähler ausbauen. Vor allem Routinier Alex King, der erst am Freitag verpflichtet wurde und bis zum Saisonende vom FC Bayern München ausgeliehen ist, übernahm bei den Gästen in dieser Phase viel Verantwortung.

Im Schlussabschnitt zeigten die Niners eine starke Moral und starteten eine Aufholjagd. Mike verkürzte per Korbleger auf 66:72 (38.) und ließ die Chemnitzer wieder hoffen. In der letzten Spielminute vergab der Aufsteiger die Möglichkeit, auf drei Punkte heranzukommen. Die Gäste brachten mit mehreren verwandelten Freiwürfen den Sieg aber nach Hause.