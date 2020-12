Chemnitz

Falsche Polizisten ergaunern in Chemnitz Zehntausende Euro

18.12.2020, 13:04 Uhr | dpa

Falsche Polizeibeamte haben in den vergangenen Tagen in Chemnitz mehrere Zehntausend Euro von zwei Personen erbeutet. In weiteren Fällen konnte finanzieller Schaden verhindert werden, weil die Angerufenen schnell reagierten, gab die Chemnitzer Polizeidirektion am Freitag bekannt. Bei der Betrugsmasche gaben sich die Unbekannten als Kommissar beziehungsweise Oberwachtmeister Peter Schwarz aus. Eine 79 Jahre alte Frau wurde am Telefon gebeten, sich an Ermittlungen gegen korrupte Bankmitarbeiter zu beteiligen. Dazu sollte sie Geld auf ein türkisches Konto einzahlen. Die Rentnerin kam dem nach und überwies mehrere Zehntausend Euro.

Beim zweiten Fall schilderte mutmaßlich der gleiche Täter einer 80-Jährigen, dass er im Rahmen einer verdeckten Ermittlung tätig sei und gegen betrügerische Banden ermittle. Die Frau wurde um Mithilfe gebeten und ebenfalls zu einer Überweisung auf ein türkisches Konto aufgefordert. Der Telefonbetrüger habe die Frau durch mehrere Anrufe unter Druck gesetzt und sich dabei auch sein Beamtenverhältnis durch einen mutmaßlichen Komplizen bestätigen lassen, hieß es. Die Frau überwies mehrere Tausend Euro. Acht weitere Versuche scheiterten.