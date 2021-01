Chemnitz

Brennende Waschmaschine: Mehrfamilienhaus evakuiert

09.01.2021, 11:33 Uhr | dpa

Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Chemnitz sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen leicht verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte im Bereich des Hintereingangs eine Waschmaschine gebrannt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Feuer konnte am Freitagabend zwar schnell gelöscht werden, wegen der starken Rauchentwicklung mussten jedoch alle 16 Bewohner das Haus verlassen. Nach der Belüftung des Treppenhauses und der Wohnungen konnten die Menschen nach etwa eineinhalb Stunden zurück, wie die Polizei mitteilte.