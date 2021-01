Chemnitz

Niners Chemnitz verpflichten Aufbauspieler Gillon

27.01.2021, 20:44 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz verstärkt sich mit Aufbauspieler John Benjamin Gillon. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner hat bei den Sachsen am Mittwoch einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. In Chemnitz soll er seinen Landsmann Wes Clark ersetzen, der sich Mitte Januar dem italienischen Erstligisten Venedig angeschlossen hatte.

Wie die Niners mitteilten, hat Gillon die medizinischen Untersuchungen erfolgreich durchlaufen und soll zeitnah in das Mannschaftstraining einsteigen. Ob der Neuzugang schon im Heimspiel am Samstag (18.00 Uhr) gegen medi Bayreuth zum Einsatz kommen wird, ist noch offen.

Zuletzt spielte Gillon bei Darussafaka Istanbul. Für den türkischen Erstligisten kam er bis zum Jahreswechsel in insgesamt elf Pflichtspielen zum Einsatz. "John hat zweifellos großes Potenzial und bringt bereits einige Erfahrung in Europa mit, wodurch er sich hoffentlich schnell bei uns akklimatisieren kann. Des weiteren zeichnen ihn seine Spielmacher-Qualitäten aus und die Fähigkeit, auch in entscheidenden Situationen Verantwortung zu übernehmen", sagte Trainer Rodrigo Pastore in einer Vereinsmitteilung.