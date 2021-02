Chemnitz

Polizei: Drei Kinder in Chemnitz von Mann sexuell bedrängt

13.02.2021, 10:20 Uhr | dpa

In Chemnitz soll ein 31-jähriger Mann drei 13-jährige Kinder in einer Fußgängerunterführung sexuell bedrängt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, nahm der Tatverdächtige am frühen Freitagabend im Bereich der Stollberger Straße an zwei Mädchen und einem Jungen sexuelle Handlungen vor, indem er sie küsste und unsittlich berührte. Außerdem habe der Mann sich exhibitionistisch aufgeführt.

Die Kinder blieben den Angaben zufolge so weit körperlich unverletzt. Sie verständigten die Polizei und gaben eine detaillierte Personenbeschreibung, sodass der Verdächtige wenig später in Tatortnähe gestellt werden konnte. Nun wird gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.