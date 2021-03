Chemnitz

Behinderungen im Bahnverkehr rund um Chemnitz am Sonntag

18.03.2021, 11:37 Uhr | dpa

Wegen Bauarbeiten wird der Chemnitzer Hauptbahnhof am Sonntag komplett vom Eisenbahnverkehr abgekoppelt. Reisende auf etlichen Strecken in der Region müssen sich deswegen auf Behinderungen einstellen. So sei der Abschnitt der Sachsen-Franken-Magistrale (Dresden-Hof) bis Tharandt gesperrt, informierte der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Donnerstag. Bis auf die C11 Chemnitz-Stollberg sind den Angaben nach auch alle Linien der City-Bahn betroffen. Die Sperrung werde vom Vormittag gegen 10.00 Uhr bis in die Nachtstunden hinein dauern, hieß es. Auf den Linien werde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am Montag sollen die Züge dann wieder planmäßig rollen.