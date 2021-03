Chemnitz

Friseure erbost über Hin und Her bei Corona-Osterruhe

24.03.2021, 15:31 Uhr | dpa

Den Friseuren in Sachsen hat das Wirrwarr um die Corona-Osterruhe viel zusätzliche Arbeit beschert. Sämtliche Termine für Gründonnerstag und Karsamstag seien nach der Ankündigung am Dienstag zunächst abgesagt worden, nun müsse wieder umgeplant werden, teilten die Friseurinnungen Dresden und Chemnitz am Mittwoch auf Anfrage mit.

"Plötzlich heißt es: April, April, Rolle rückwärts. Das ist ein Drama", sagte der Obermeister der Friseurinnung Chemnitz, Jörn Lüdecke. Seine Branche sei natürlich froh, dass die Osterruhe nicht kommt, aber ein wenig mehr Verlässlichkeit wünsche er sich doch. Viele Friseure hätten versucht, die bereits abgesagten Termine noch irgendwie vor Ostern zu bedienen, erklärte Lüdecke. "Weil die Auftragsbücher aber voll und die Kapazitäten wegen der strengen Vorgaben sehr begrenzt sind, wäre es nur mit Überstunden gegangen."

Die Geschäftsführerin der Dresdner Friseurinnung, Beatrice Kade-Günther, beklagte vor allem einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand, der sich im Nachhinein als unnütz herausstellte. "Die Termine zum Schneiden mit anschließender umfangreicher Reinigung des Platzes sind derart knapp getaktet, dass für solche Anrufe eigentlich keine Zeit ist." Die Verwirrung sei ohnehin groß, weil es in jedem Landkreis andere Regelungen gebe. Grundsätzlich begrüßte aber auch sie die Rücknahme der geplanten Corona-Osterruhe.