Dresden

Verband: Ältere Kinder finden Spielplätze oft uncool

03.04.2021, 09:00 Uhr | dpa

Auf den Kinderspielplätzen in Sachsen gibt es aus Sicht des Familienverbandes vor allem für schon größere Kinder oder auch Jugendliche oft zu wenig attraktive Angebote. "Diese finden die Spielplätze dann oft langweilig oder uncool", sagte Marion Thees vom Landesverband Sachsen des Deutschen Familienverbandes. So fehlten oft Skate- oder Basketballanlagen, Tischtennisplatten, Trampoline, Fitnessgeräte für außen, Bolzplätze oder schön angelegte Sitzgruppen. Dabei wenden die Städte jährlich viel Geld auf, um Spielplätze in Schuss zu halten, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei den großen Städten ergab.