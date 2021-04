Chemnitz

Agentur für Arbeit: Halbjahresbilanz zum Ausbildungsmarkt

14.04.2021, 03:32 Uhr | dpa

Über aktuelle Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt in Sachsen informiert die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch (12.15 Uhr) in Chemnitz. Nach jüngsten Daten von Ende März ist die Zahl der Bewerber ebenso wie die der gemeldeten Ausbildungsstellen zurückgegangen. Demnach stehen im Freistaat rund 14 500 Bewerbern fast 15 600 Ausbildungsplätze gegenüber - ein Minus von 9,8 beziehungsweise 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rein rechnerisch gibt es damit weiter für jeden potenziellen Lehrling eine Lehrstelle. Neben der Analyse der Regionaldirektion soll auch die Lage aus Sicht von Schülern und Unternehmern beleuchtet werden.