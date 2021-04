Chemnitz

79-Jährige von Kleintransporter erfasst und gestorben

14.04.2021, 17:30 Uhr | dpa

Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist in Chemnitz nach einem Unfall mit einem Kleintransporter gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 36 Jahre alte Fahrerin des Transporters am Mittwoch rückwärts gefahren. Dabei erfasste sie die 79-Jährige. Die Seniorin stürzte und erlitt schwerste Verletzungen. Sie starb noch am Unfallort, einem Parkplatz an der Busendhaltestelle Yorckgebiet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.