Chemnitz

Ein Verletzter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Chemnitz

22.04.2021, 06:29 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist in Chemnitz ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fing das Haus im Ortsteil Markersdorf am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen brannte eine Wohnung im ersten Geschoss. Ein Mann hatte sich auf den Balkon gerettet und musste gerettet werden. Alle anderen Menschen in dem Haus konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Bei dem Mann besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie das Alter des verletzten waren zunächst unbekannt.