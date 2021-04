Chemnitz

Gerstensaft für die Kultur: Chemnitz braut Kulturbier

27.04.2021, 13:33 Uhr | dpa

Mit einem Kulturbier will eine Chemnitzer Privatbrauerei ab dem 30. April der städtischen Szene in der Corona-Krise unter die Arme greifen. Motto der Kooperation: "Kultur ist Dein Bier", wie der Verein Hand in Hand und das Unternehmen am Dienstag mitteilten. Von jedem verkauften Kasten mit dem Gerstensaft sollen zwei Euro an das Bündnis Chemnitzer Clubs, künstlerischer Initiativen und Kulturschaffender fließen. "Wir wollten nicht mehr dasitzen und warten und hoffen", sagte Vereinschef Kai Winkler. Die Idee der Brauerei komme zur rechten Zeit.