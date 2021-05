Chemnitz

Mehrere überflutete Straßen wegen Gewitter und Regen

12.05.2021, 05:58 Uhr | dpa

Wegen starkem Gewitter mit Regen wurden am Dienstagabend in Chemnitz und dem Umland mehrere Straßen mit Wasser und Schlamm überflutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, lief außerdem ein Keller voll und mehrere Gullideckel lösten sich durch den starken Druck. Es wurde niemand verletzt.