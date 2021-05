Chemnitz

Chemnitz: Gaststätten dürfen für Gäste im Freien öffnen

22.05.2021, 12:51 Uhr | dpa

Nach Leipzig und Dresden dürfen auch in Chemnitz als drittgrößter Stadt in Sachsen ab Montag Gaststätten wieder Gäste bewirten - allerdings nur im Freien. Lockerungen seien möglich, da am Samstag die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt den fünften Tag in Folge unter der Marke von 100 lag, teilte die Stadtverwaltung mit. Konkret wurde der Wert mit 72,7 ausgewiesen. Zu den Lockerungen ab Montag (24. Mai) gehört der Wegfall der nächtlichen Ausgangssperre sowie die Öffnung von Ferienwohnungen und Campingplätzen. Auch der Besuch von Museen, Galerien, Kinos und Theatern ist mit Terminbuchung und negativem Corona-Test möglich, ebenso Sport im Freien von bis zu 20 Minderjährigen in Gruppen.