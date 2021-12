Chemnitz

25-Jähriger bei Garagenbrand in Chemnitz verletzt

14.12.2021, 07:21 Uhr | dpa

Ein 25-Jähriger hat bei einem Feuer in einer Garage im Chemnitzer Stadtteil Siegmar Brandverletzungen an der Hand erlitten. Er kam zudem mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Garage brannte völlig ab, zwei Nachbargaragen wurden beschädigt. Der Mann hatte am Montagabend Wartungsarbeiten an einem Moped vorgenommen, als das Feuer aus noch ungeklärter Ursache ausbrach. Er hatte zunächst vergeblich versucht, selbst zu löschen und sich dabei die Verletzungen zugezogen.