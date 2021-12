Dresden

Ministerium - Sachsen beginnt mit Kinderimpfungen

14.12.2021, 16:03 Uhr | dpa

Nach ersten Arztpraxen und Krankenhäusern wird auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit der Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren in Sachsen beginnen. Zum Auftakt ist an diesem Samstag ein Kinder-Impftag in den Impfzentren Dresden und Leipzig sowie dem Gesundheitsamt Chemnitz geplant, in den Weihnachtsferien vom 27. bis 30. Dezember soll dann täglich dort geimpft werden und ab dem 8. Januar jeden Samstag, wie das Sozialministerium in Dresden am Dienstag mitteilte. Es werde einen gesonderten Impfbereich mit Kinderärzten geben und pro Impfstelle voraussichtlich 200 Impfungen - am 18. Dezember ohne Termin.

Der Freistaat hat 20 000 Dosen des speziell dosierten Impfstoffs von Biontech/Pfizer bestellt. Bisher sei noch keiner da, er solle im Laufe der Woche eintreffen, sagte eine Ministeriumssprecherin. Auch die Termine für die Impfungen ab dem 27. Dezember über das Online-Buchungsportal sollen bis dahin gebucht werden können. Die Familienimpftage sind zusätzliche Angebote und erster Ansprechpartner sind die 227 Kinderarztpraxen, auch wegen des hohen Beratungsbedarfs der Eltern.

"Wichtig ist, dass die Impfungen kindgerecht ablaufen", sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Auch mit den regelmäßigen Impfangeboten vieler Krankenhäuser gebe es ein flächendeckendes Angebot für diese Altersgruppe. Der Freistaat biete ergänzend Möglichkeiten gerade am Wochenende. "Wichtig ist mir aber: Um die Kinder zu schützen, kommt es vor allem auf die Erwachsenen an - ich appelliere dringend an alle, sich impfen zu lassen."

Die Sächsische Impfkommission empfiehlt die Corona-Schutzimpfung Kindern mit bestimmten Vorerkrankungen sowie solchen, die Kontakt zu Risikopersonen haben. Darüber hinaus können aber auch alle anderen Kinder geimpft werden, wenn Einverständnis zwischen Eltern und Kinderarzt besteht. Nach Ministeriumsangaben haben bisher rund 20 Kinderkliniken und –ambulanzen landesweit regelmäßige Impfangebote für diese Personengruppe angekündigt - die ersten gab es bereits: