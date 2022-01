Chemnitz

Chemnitz schlägt Frankfurt in der Overtime mit 87:86

28.01.2022, 22:05 Uhr | dpa

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben in der Verlängerung ihren zwölften Sieg in der Bundesliga-Saison geholt. Die Sachsen behielten am Freitag gegen die Fraport Skyliners mit 87:86 (77:77, 33:35) in der Overtime die Oberhand und kletterten vorübergehend auf den fünften Platz. Eric Washington (12 Punkte) verwandelte 25 Sekunden vor dem Ende die beiden entscheidenden Freiwürfe. Außerdem punkteten Mindaugas Susinskas (16), Frantz Massenat (15), Darion Atkins und Isiaha Mike (je 12) zweistellig für die Gastgeber. Bei den Hessen trafen Brancou Badio, Jamel Mc Lean und Quantez Robertson (je 17) am besten.

Die Gastgeber fanden lange Zeit nicht in die Partie und lagen auch aufgrund ihrer schlechten Trefferquote nach 14 Minuten bereits mit 17:31 im Hintertreffen. Auch neun Minuten vor dem Ende deutete fast nichts auf einen Erfolg der Sachsen hin. Frankfurt führte mit 60:51. Doch nicht zum ersten Mal in dieser Saison legten die Chemnitzer einen furiosen Endspurt hin. Susinskas erzwang mit seinem erfolgreichen Dreier 37 Sekunden vor dem Ende zum 77:77 die Verlängerung, in der die Gastgeber auch das nötige Glück auf ihrer Seite hatten.