61-Jähriger nach Unfall in Chemnitz gestorben

31.01.2022, 13:49 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einem Unfall mit seinem Auto ist ein 61-Jähriger am Montagmorgen in Chemnitz gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann im Ortsteil Mittelbach stadteinwärts, als er vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sein Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die Fahrerin des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf etwa 17.000 Euro beziffert.