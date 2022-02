Chemnitz

Chemnitz entzaubert Spitzenreiter München beim 77:58-Sieg

15.02.2022, 20:42 Uhr | dpa

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben vor dem Pokalhalbfinale am Samstag bei Alba Berlin ein weiteres Achtungszeichen gesetzt. Die Schützlinge von Rodrigo Pastore gewannen am Dienstag das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den Tabellenführer FC Bayern München mit 77:58 (46:28), feierten den vierten Erfolg im fünften Duell mit diesem Kontrahenten und verkürzten damit den Abstand zum Ligaprimus auf zwei Punkte.

Den größten Anteil an der gelungenen Generalprobe vor dem Duell mit den Albatrossen hatten Mindaugas Susinskas (14), Isiaha Mike, Jonas Richter (je 12) sowie Nelson Weidemann und Frantz Massenat (je 10). Bei den Gästen punkteten nur Deshaun Thomas (14) und Corey Walden (13) zweistellig.

An der überragenden Chemnitzer Verteidigung bissen sich auch die Münchner die Zähne aus. Die Hausherren erwiesen sich in der ersten Halbzeit auch überaus sicher von jenseits der Dreipunktelinie. Sieben der elf Versuche landeten im Korb der Bayern. So zogen die Sachsen von 12:9 (5.) über 20:10 (8.) auf 45:26 (18.) davon. Auch in der zweiten Halbzeit ließen sich die Chemnitzer das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen und spielten den ersatzgeschwächten Titelanwärter an die Wand.