Denkwürdige Spielereignisse gegen die Bayern

08.11.2019, 13:48 Uhr | t-online.de

Bayern-Torhüter Oliver Kahn geht an dem Dortmunder Andreas Möller (l) und an seinem Mannschaftskameraden Carsten Jancker (M) vorbei. Foto: Franz-Peter Tschauner/dpa. (Quelle: dpa)

Die Damen des TSC Eintracht Dortmund starten am Sonntag in die neue Saison. Die erste Mannschaft muss zuhause gegen den Düsseldorfer SC ran (17 Uhr), die zweite Mannschaft auswärts gegen den Bochumer HV 05 (13 Uhr).

Der Bonner Krippenbauer Wolfgang Mans hat nach anderthalb Jahren Arbeitszeit eine Krippe in Form des BVB-Stadions gebaut. Ein Freund habe ihn auf die Idee gebracht, sagte Mans gegenüber dem Express. In Zukunft könnte das Unikat in der Geschäftsstelle der Borussia Dortmund oder dem BVB-Museum stehen.

Spiele gegen den FC Bayern München haben das Potenzial bemerkenswert zu sein. So versuchte Bayern-Torhüter Oliver Kahn am 3. April 1999 BVB-Stürmer Heiko Herrlich in den Hals zu beißen. Das Match am 7. April 2001 wurde zum Kartenfestival. Erst vor einem Jahr kam es zum spektakulären 3:2-Sieg für die Borussia.

